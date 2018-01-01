Кличко перепутал Кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА
Виталий Кличко отличился "ляпом", поздравляя киевлян.
Мэр Киева Виталий Кличко перепутал Кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА.
Говоря приветственное слово по поводу прибытия трофея Лиги чемпионов в Киев, Виталий Кличко назвал его Кубком УЕФА.
Кубок УЕФА разыгрывали европейские клубы до 2009 года, после этого турнир переименовали на Лигу Европы, соответсвенно, изменилось и название трофея. А в Киев прибыл Кубок Лиги чемпионов, о котором и говорил Кличко.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко пронес Кубок Лиги чемпионов по центру Киева.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил