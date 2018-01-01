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Кличко перепутал Кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА

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Виталий Кличко отличился "ляпом", поздравляя киевлян.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
ФФУ

Мэр Киева Виталий Кличко перепутал Кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА.

Говоря приветственное слово по поводу прибытия трофея Лиги чемпионов в Киев, Виталий Кличко назвал его Кубком УЕФА.

Кубок УЕФА разыгрывали европейские клубы до 2009 года, после этого турнир переименовали на Лигу Европы, соответсвенно, изменилось и название трофея. А в Киев прибыл Кубок Лиги чемпионов, о котором и говорил Кличко.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко пронес Кубок Лиги чемпионов по центру Киева.

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Теги: Виталий Кличко, Лига Чемпионов, футбол
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