Шевченко пронес Кубок Лиги чемпионов по центру Киева
Кубок Лиги чемпионов привезли в столицу Украины.
Амбасадор Финала Лиги чемпионов Андрей Шевченко и амбасадор финала Лиги чемпионов среди женщин Ия Андрущак пронесли Кубки финалов по центру Киева.
Возле здания КГГА Шевченко и Андрущак передали трофеи в руки мэру столицы Виталию Кличко и президенту ФФУ Андрею Павелко.
Фото: ФФУ
Ранее сообщалось, что Кубок Лиги чемпионов приедет в шесть городов Украины.
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