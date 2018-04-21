Шевченко пронес Кубок Лиги чемпионов по центру Киева

Кубок Лиги чемпионов привезли в столицу Украины.

Амбасадор Финала Лиги чемпионов Андрей Шевченко и амбасадор финала Лиги чемпионов среди женщин Ия Андрущак пронесли Кубки финалов по центру Киева.

Возле здания КГГА Шевченко и Андрущак передали трофеи в руки мэру столицы Виталию Кличко и президенту ФФУ Андрею Павелко.

Публикация от ФФУ/FFU (@ffukraine) 21 Апр 2018 в 2:57 PDT

Фото: ФФУ

Ранее сообщалось, что Кубок Лиги чемпионов приедет в шесть городов Украины.

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