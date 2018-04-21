Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко пронес Кубок Лиги чемпионов по центру Киева

Комментариев: 0
Кубок Лиги чемпионов привезли в столицу Украины.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко

Амбасадор Финала Лиги чемпионов Андрей Шевченко и амбасадор финала Лиги чемпионов среди женщин Ия Андрущак пронесли Кубки финалов по центру Киева.

Возле здания КГГА Шевченко и Андрущак передали трофеи в руки мэру столицы Виталию Кличко и президенту ФФУ Андрею Павелко.

Фото: ФФУ

Ранее сообщалось, что Кубок Лиги чемпионов приедет в шесть городов Украины.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Андрей Шевченко, Виталий Кличко, Лига Чемпионов, Киев, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь