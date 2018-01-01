Кубок Лиги чемпионов приедет в шесть городов Украины

Болельщики смогут сфотографироваться с Кубком.

Трофей Лиги чемпионов, финал которой пройдет в Киеве, будет представлен в шести городах Украины, сообщает Федерация футбола Украины.

21 апреля. Киев

22 апреля. Мариуполь

23 апреля. Днепр

26 апреля. Харьков.

29 апреля. Одесса

30 апреля. Львов

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

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