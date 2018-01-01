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Экс-тренер сборной Италии: Ничто не может очернить Буффона

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Марчелло Липпи прокомментировал исход поединка между Ювентусом и Реалом в Лиге чемпионов.
Марчелло Липпи и Джанлуиджи Буффон
Марчелло Липпи и Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи прокомментировал удаление Джанлуиджи Буффона в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ювентусом.

"Никакое решение судьи, абсолютно ничто не может очернить Буффона, ничто не способно бросить тень как на его футбольную карьеру, так и на человеческие качества.

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Никто не ожидал такой игры от Ювентуса. Впрочем, это же можно сказать и про Рому в матче с Барселоной. Эти две команды сыграли исключительно. Но туринцам все испортила ошибка судьи, который бесспорно хороший специалист, но в этом эпизоде был неправ", - приводит слова Липпи Goal.com.

Ранее сообщалось, что британская полиция приставила охрану к арбитру Майклу Оливеру, удалившему Джанлуиджи Буффона в скандальном матче Реал - Ювентус.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол
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