Главный арбитр матча Реал - Ювентус будет под охраной полиции

Майклу Оливеру предоставили полицейскую охрану.

Британская полиция предоставила охрану скандальноизвестному арбитру Майклу Оливеру, который судил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ювентусом.

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После этой встречи фанаты Ювентуса подвергли оскорблениям судью и его супругу в социальных сетях. Кроме того, в сеть попал номер телефона жены Оливера, и ей стали приходить смертельные угрозы.

В связи с этим полиция приняла решение взять Оливера и его жену под охрану, сообщает AFP.

Напомним, во время матча в компенсированное ко второму тайму время Оливер назначил пенальти в ворота Ювентуса, благодаря чему Реал вырвал путевку в полуфинал турнира. Позже выяснилось, что жена Оливера является “фанаткой“ Мадрида.

Отметим, что читатели iSport.ua считают, что рефери “убил“ Ювентус в матче с Реалом.

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