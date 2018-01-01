Главный арбитр матча Реал - Ювентус будет под охраной полиции
Британская полиция предоставила охрану скандальноизвестному арбитру Майклу Оливеру, который судил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ювентусом.
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После этой встречи фанаты Ювентуса подвергли оскорблениям судью и его супругу в социальных сетях. Кроме того, в сеть попал номер телефона жены Оливера, и ей стали приходить смертельные угрозы.
В связи с этим полиция приняла решение взять Оливера и его жену под охрану, сообщает AFP.
Напомним, во время матча в компенсированное ко второму тайму время Оливер назначил пенальти в ворота Ювентуса, благодаря чему Реал вырвал путевку в полуфинал турнира. Позже выяснилось, что жена Оливера является “фанаткой“ Мадрида.
Отметим, что читатели iSport.ua считают, что рефери “убил“ Ювентус в матче с Реалом.
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