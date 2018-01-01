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Главный арбитр матча Реал - Ювентус будет под охраной полиции

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Майклу Оливеру предоставили полицейскую охрану.
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Getty Images

Британская полиция предоставила охрану скандальноизвестному арбитру Майклу Оливеру, который судил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Реалом и Ювентусом.

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После этой встречи фанаты Ювентуса подвергли оскорблениям судью и его супругу в социальных сетях. Кроме того, в сеть попал номер телефона жены Оливера, и ей стали приходить смертельные угрозы.

В связи с этим полиция приняла решение взять Оливера и его жену под охрану, сообщает AFP.

Напомним, во время матча в компенсированное ко второму тайму время Оливер назначил пенальти в ворота Ювентуса, благодаря чему Реал вырвал путевку в полуфинал турнира. Позже выяснилось, что жена Оливера является “фанаткой“ Мадрида. 

Отметим, что читатели iSport.ua считают, что рефери “убил“ Ювентус в матче с Реалом.

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Теги: Майкл Оливер, Лига Чемпионов, судья, футбол, вне игры
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