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Видаль пропустит матчи с Реалом

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Чилиец получил травму колена.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
twitter.com/fcbayern

Полузащитник Баварии Артуро Видаль в воскресенье получил травму колена и в скором времени перенесет операцию.

Чилиец выбыл на неопределенный срок и ожидается, что он пропустит оба матча полуфинала Лиги чемпионов против Реала, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, первая встреча состоится 25 апреля, ответная - 1 мая.

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Теги: Артуро Видаль, Реал, Бавария, Лига Чемпионов
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