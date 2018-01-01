Видаль пропустит матчи с Реалом

Чилиец получил травму колена.

Полузащитник Баварии Артуро Видаль в воскресенье получил травму колена и в скором времени перенесет операцию.

Чилиец выбыл на неопределенный срок и ожидается, что он пропустит оба матча полуфинала Лиги чемпионов против Реала, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, первая встреча состоится 25 апреля, ответная - 1 мая.

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