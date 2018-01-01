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УЕФА назвал самый красивый гол четвертьфинала Лиги чемпионов

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Мохамед Салах забил красивый гол в ответном матче с Манчестер Сити.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
instagram.com/mosalah22

УЕФА опубликовал имя автора лучшего гола 1/4 финала Лиги чемпионов. Им стал полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах, отметившийся голом в ответном матче с Манчестер Сити (1:2).

Напомним, Ливерпуль обыграл Манчестер Сити в двух матчах (3:0, 1:2) и прошел в полуфинал Лиги чемпионов, где по результатам жеребьевки встретится с Ромой.

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Теги: Мохамед Салах, Лига чемпионов, Ливерпуль
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