Салах: Победа в Лиге чемпионов важнее, чем индивидуальные награды
Лидер Ливерпуля Мохамед Салах рассказал о своих приоритетах в футболе и сообщил, что надеется выиграть Лигу чемпионов.
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“Чтобы я выбрал - выиграть турнир или получить индивидуальный трофей? Безусловно, если бы я мог выбирать, то предпочел бы победу команды. Победа в Лиге чемпионов важнее, чем индивидуальные награды. Это важный трофей, и все остальные не имеют значения“, - приводит слова Салаха Reuters.
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Салах забил 30 голов в 34-х матчах чемпионата Англии и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, а также претендует на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля Мохамед Салах повторил рекорд легендарного Это’О среди африканцев по голам в сезоне Лиги чемпионов.
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