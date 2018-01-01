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Салах: Победа в Лиге чемпионов важнее, чем индивидуальные награды

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Мохамед Салах мечтает выиграть главный еврокубковый турнир.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах рассказал о своих приоритетах в футболе и сообщил, что надеется выиграть Лигу чемпионов.

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“Чтобы я выбрал - выиграть турнир или получить индивидуальный трофей? Безусловно, если бы я мог выбирать, то предпочел бы победу команды.  Победа в Лиге чемпионов важнее, чем индивидуальные награды. Это важный трофей, и все остальные не имеют значения“, - приводит слова Салаха Reuters.

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Салах забил 30 голов в 34-х матчах чемпионата Англии и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, а также претендует на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля Мохамед Салах повторил рекорд легендарного Это’О среди африканцев по голам в сезоне Лиги чемпионов.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол
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