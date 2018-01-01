Видаль рискует пропустить полуфинальный матч ЛЧ с Реалом

Звезда Баварии получил травму на тренировке.

Полузащитник Баварии Артуро Видаль может пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с Реалом, который состоится в среду, 25 апреля.

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Как сообщает Bild, чилийский футболист подвернул правое колено во время тренировки и ему потребовалась медицинская помощь, чтобы покинуть поле. Из-за подобной травмы Видаль пропустил две последние игры Баварии.

Напомним, игрок Баварии Артуро Видаль во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Севильей находился на трибуне и с помощью телефона смотрел матч Реал - Ювентус.

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