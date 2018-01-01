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Болельщики Ювентуса "добрались" до арбитра Оливера и его жены в соцсетях

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Англичанин Майкл Оливер поставил неоднозначный пенальти в ворота Ювентуса на последних секундах матча с Реалом.
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Getty Images

Главный арбитр четвертьфинального матча Реал – Ювентус Майкл Оливер попал под шквал критики после неоднозначного пенальти в ворота итальянского клуба на последних секундах игры, а также удаления Джанлуиджи Буффона, что, в итоге, помогло мадридскому Реалу пролезть в полуфинал Лиги чемпионов. 

Как сообщает ресурс Football Italia, Оливер и его супруга Люси получили несколько угроз от болельщиков Ювентуса в социальных сетях. Отмечается, что после матча в Twitter Люси Оливер поступило несколько угроз о расправе. 

По информации BBC номер Люси после матча Реал – Ювентус попал в социальные сети. Фанаты не упускали возможности написать разного рода сообщения жене Оливера. Позже номер деактировали. 

Также сообщается, что полиция взялась за это дело руководствуясь данными фактами. Кроме того, правоохранительные органы рассмотрят случаи, когда болельщики стучали в дверь дома Оливеров, крича оскорбления.

Ранее сообщалось, что Люси Оливер оказалась "фанаткой" Мадрида. Также после матча Джанлуиджи Буффон заявил, что у Оливера в груди мусорная корзина вместо сердца.

Ранее редакция iSport.ua опубликовала опрос, где предложила своим читателям ответить на вопрос, прав ли судья.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Ювентус, Реал, Майкл Оливер
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