Буффон: Не держу зла на Оливера, но повторил бы ему те же слова

Итальянский вратарь уверен, что судья не должен ставить такой пенальти, как в матче с Реалом.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон заявил, что не отказывается от своих слов в адрес арбитра Майкла Оливера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Реалом.

"Мне не нужно ничего придумывать, потому что я человек, который вкладывает страсть, настроение и гнев в то, чем занимается. Человек порой говорит то, что может казаться излишним. Но таков уж я, Джиджи Буффон.

Человека, который живет спортом так же, как я, нельзя попросить быть уравновешенным. Пусть я и выражал чувства в экспрессивной манере, они были логичны. Я бы сказал те же слова снова. Возможно, другими словами, более цивилизованно. Но содержание осталось бы тем же.

Судья не должен ставить такой пенальти. Уверен, у Оливера будет успешная карьера в будущем, но он слишком молод, чтобы судить подобный матч. Он оказался в ситуации, которая была слишком сложной, слишком запутанной и слишком большой для него.

Не держу зла на Оливера и не сержусь на него, но в тот момент чувствовал себя обманутым. Не из-за результата, а из-за вечера. Это был вечер, который никто не мог повторить.

Даже кадры с разных углов оставляют открытым вопрос, заслуживал ли толчок Мехди Бенатиа пенальти. Это была не такая ситуация, при которой можно определенно сказать, что это фол. Я не говорю, что это не пенальти, я говорю, что ситуация была спорной. В такой игре, за 20 секунд до конца, в сомнительном эпизоде, опытный рефери принял бы другое решение", — цитирует Буффона Football Italia.

По окончании встречи Джанлуиджи Буффон заявил, что у Майкла Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Джорджо Кьеллини, в свою очередь, намекнул на подкуп арбитра со стороны Реала.

Ранее редакция iSport.ua опубликовала опрос, где предложила своим читателям ответить на вопрос, прав ли судья.

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