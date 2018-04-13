Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Виталий Кличко: Киев – столица европейского футбола

Комментариев: 0
Виталий Кличко – о предстоящем финале Лиги чемпионов, который пройдет на НСК Олимпийский.
Виталий Кличко и Андрей Шевченко
Виталий Кличко и Андрей Шевченко
uefa.com

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2017/18, который пройдет в столице Украины.

"Киев – столица европейского футбола. Мы впервые принимаем такой матч, и это событие крайне важное для нашей страны.

Как мэр, который стремится сделать город столицей спорта, надеюсь, что гости оценят уровень нашего дружелюбия и гостеприимства. Киев – очень красивый город, тем более в мае", – цитирует Виталия Кличко официальный сайт ФФУ.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

В пятницу, 13 апреля, состоялась жеребьевка 1/2 финала ЛЧ, в которой приняли участие Виталий Кличко и Андрей Шевченко. Во время церемонии экс-боксер не упустил возможности попозировать у кубка Лиги чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Виталий Кличко, Киев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь