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Шевченко перепутал братьев Кличко на жеребьевке Лиги чемпионов

Комментариев: 2
Андрей Шевченко и Виталий Кличко приняли участие в жеребьевке полуфиналов Лиги чемпионов.
Виталий Кличко и Андрей Шевченко
Виталий Кличко и Андрей Шевченко
klitschko-brothers.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с Виталием Кличко приняли участие в церемонии жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов.

Шевченко выложил в Instargam совместное фото с мэром Киеве, держа в руках кубок Лиги чемпионов. Экс-футболист Динамо, Милана и Челси по ошибке назвал Виталия Кличко Владимиром. Позже Шевченко исправил подпись, но скрин сохранить удалось.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Виталий Кличко, Андрей Шевченко
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Комментариев (2)
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БЕЗУМЕЦ+    13.04.2018, 23:36
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
А где же дебилоиды с россии? На Донбассе
гость  (аноним)  13.04.2018, 23:28
Оценка:  0
гость
новость достойная внимания
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