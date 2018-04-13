Шевченко перепутал братьев Кличко на жеребьевке Лиги чемпионов
Андрей Шевченко и Виталий Кличко приняли участие в жеребьевке полуфиналов Лиги чемпионов.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с Виталием Кличко приняли участие в церемонии жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов.
Шевченко выложил в Instargam совместное фото с мэром Киеве, держа в руках кубок Лиги чемпионов. Экс-футболист Динамо, Милана и Челси по ошибке назвал Виталия Кличко Владимиром. Позже Шевченко исправил подпись, но скрин сохранить удалось.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов.
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