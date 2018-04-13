Стали известны пары 1/2 финала Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.

В пятницу, 13 апреля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Помог проводить жеребьевку посол финала наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Вашему вниманию все пары данной стадии турнира:

Бавария (Германия) - Реал Мадрид (Испания)

Ливерпуль (Англия) - Рома (Италия)

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве. Номинальным хозяином финального матча будет победитель пары Бавария - Реал.

Ранее сообщалось, что Рома начала продавать билеты на полуфинал ЛЧ еще до жеребьевки, “засветив“ соперника

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