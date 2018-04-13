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Стали известны пары 1/2 финала Лиги чемпионов

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В Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.
Стали известны пары 1/2 финала Лиги чемпионов

В пятницу, 13 апреля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Помог проводить жеребьевку посол финала наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Вашему вниманию все пары данной стадии турнира:

Бавария (Германия) - Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль (Англия) - Рома (Италия)

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве. Номинальным хозяином финального матча будет победитель пары Бавария - Реал.

Ранее сообщалось, что Рома начала продавать билеты на полуфинал ЛЧ еще до жеребьевки, “засветив“ соперника

Смотрите также, как мер Киева Виталий Кличко перед жеребьевкой помахал кулаками у кубка.

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Теги: Лига Чемпионов, жеребьевка Лиги Чемпионов, Рома, Реал, Бавария, Ливерпуль
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Комментариев (1)
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Peyot    13.04.2018, 14:38
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Peyot
да блин и здесь тоже финал проходит в полуфинале((((( ну какого ? Сосики жгите мы в вас верим! Будете потом с Арсеналом за суперкубок биться.
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