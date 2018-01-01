Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов

Перед этим Виталий Кличко и Андрей Шевченко установили кубок на помост.

Мэр Киева Виталий Кличко представляет столицу Украины в качестве места проведения финала Лиги чемпионов 2018 года во время жеребьевки полуфинала турнира.

Экс-боксер принимает участие в церемонии определения соперников на полуфинальной стадии главного еврокубка.

Также на жеребьевке присутствуют посол финала наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Перед жеребьевкой Кличко и Шевченко установили кубок на помост.

После успешно выполненной задачи Виталий Кличко на радостях побоксировал перед кубком Лиги чемпионов.

Напомним, финал самого престижного клубного турнира Европы состоится 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский. Следите за жеребьевкой полуфиналов Лиги чемпионов.

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