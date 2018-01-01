Рома начала продавать билеты на полуфинал ЛЧ еще до жеребьевки, "засветив" соперника

Ошибка итальянского клуба взбудоражила поклонников теории заговора.

Почти каждая жеребьевка Лиги чемпионов не обходится без подозрений в фальсификации - в прошлом сезоне испанские СМИ подозревали, что УЕФА с помощью подогретых шариков свела между собой испанские клубы, чтобы избежать испанского финала ЛЧ. В этом сезоне такие же подозрения были со стороны британской прессы, когда два английский клуба свели между собой на стадии 1/4 финала, тогда как три испанские не пересеклись.

В этот раз поклонники теории заговоров получили "подпитку" со стороны римской Ромы. Итальянский клуб "случайно" начал продажу на официальном сайте билетов на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля на 2 мая. И это почти за сутки до жеребьевки.

Ошибка была сразу исправлена, но пользователи успели сделать скрин.

Соответственно, в другой паре Реал сыграет с Баварией. Так ли это будет, покажет жеребьевка.

Напомним, жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится сегодня, 13 апреля в Ньоне. Начало жеребьевки Лиги чемпионов в 14:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что болельщик по ошибке поставил на победу Ромы над Барселоной и выиграл огромную сумму.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!