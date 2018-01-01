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Месси набросился на тренера

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Лидер Барселоны обвинил Вальверде в плохой тактике.
Лионель Месси
Лионель Месси
twitter.com/FCBarcelona

После разгромного поражения Роме (3:0) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ нападающий Барселоны Лионель Месси обратился с претензиями к главному тренеру клуба Эрнесто Вальверде. 

Как сообщает El Chiringuito, аргентинец в грубой форме напал на наставника каталонцев. Месси обвинил Вальверде в отсутствии реакции на события на поле и плохой тактике.

По информации источника, поддержал аргентинца только Жерар Пике, остальные же игроки решили промолчать. 

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Теги: Лионель Месси, Эрнесто Вальверде, Барселона, Лига Чемпионов
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