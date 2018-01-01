Жена скандального арбитра Оливера оказалась "фанаткой" Мадрида
Английского арбитра Майкла Оливера поклоники Ювентуса еще не скоро забудут. Болельщики "Старой синьоры" в Twitter нашли фото жены Оливера, где она еще в 2016 году признается в любви столице Испании, сообщает издание Corriere dello sport.
Loving Madrid 🇪🇸 pic.twitter.com/O9cIK7BCDV— Lucy Oliver (@LucyOliver_7) 16 июля 2016 г.
Итальянские фанаты моментально подхватили подобную новость, засыпав Люси не самыми лестными комментариями, связанными с ее мужем. К слову Люси Оливер также футбольный арбитр.
Напомним, что Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Ювентуса на 90+5 минуте в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала, а также показал прямую красную карточку Джанлуиджи Буффону за излишние эмоции.
Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что у Оливера мусорная корзина в груди вместо сердца.
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