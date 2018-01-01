Жена скандального арбитра Оливера оказалась "фанаткой" Мадрида

Жена Майкла Оливера призналась в любви столице Испании.

Английского арбитра Майкла Оливера поклоники Ювентуса еще не скоро забудут. Болельщики "Старой синьоры" в Twitter нашли фото жены Оливера, где она еще в 2016 году признается в любви столице Испании, сообщает издание Corriere dello sport.

Итальянские фанаты моментально подхватили подобную новость, засыпав Люси не самыми лестными комментариями, связанными с ее мужем. К слову Люси Оливер также футбольный арбитр.

Напомним, что Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Ювентуса на 90+5 минуте в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала, а также показал прямую красную карточку Джанлуиджи Буффону за излишние эмоции.

Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что у Оливера мусорная корзина в груди вместо сердца.

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