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Жена скандального арбитра Оливера оказалась "фанаткой" Мадрида

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Жена Майкла Оливера призналась в любви столице Испании.
Майкл Оливер в окружении игроков Ювентуса
Майкл Оливер в окружении игроков Ювентуса
Getty Images

Английского арбитра Майкла Оливера поклоники Ювентуса еще не скоро забудут. Болельщики "Старой синьоры" в Twitter нашли фото жены Оливера, где она еще в 2016 году признается в любви столице Испании, сообщает издание Corriere dello sport.

Итальянские фанаты моментально подхватили подобную новость, засыпав Люси не самыми лестными комментариями, связанными с ее мужем. К слову Люси Оливер также футбольный арбитр. 

Напомним, что Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Ювентуса на 90+5 минуте в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала, а также показал прямую красную карточку Джанлуиджи Буффону за излишние эмоции. 

Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что у Оливера мусорная корзина в груди вместо сердца

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, вне игры, Реал, Ювентус
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