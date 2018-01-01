Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Болельщик по ошибке поставил на победу Ромы над Барселоной и выиграл огромную сумму

Комментариев: 0
Клиент ямайской букмекерской конторы поставил на победу Барселоны, но оператор по ошибке принял ставку на победу Ромы.
Болельщик по ошибке поставил на победу Ромы над Барселоной и выиграл огромную сумму
Болельщик по ошибке поставил на победу Ромы над Барселоной и выиграл огромную сумму
Getty Images

Клиент ямайской букмекерской конторы JustBe обогатился на 52 тысячи долларов из-за невнимательности оператора. 

Болельщик поставил тысячу долларов на экспресс из пяти матчей, одним из которых был повторный поединок Ромы и Барселоны в 1/4 финала Лиги чемпионов. Клиент отдал предпочтение Барселоне, но оператор по ошибке принял ставку на победу Ромы, сообщает ESPN.

В итоге, римляне сенсационно разбили Барселону (3:0) и прошли в полуфинал Лиги чемпионов, а болельщик выиграл 52 624 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Twitter Ромы сошел с ума после третьего гола в ворота Барселоны.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемпионов, Рома, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь