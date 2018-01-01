Болельщик по ошибке поставил на победу Ромы над Барселоной и выиграл огромную сумму
Клиент ямайской букмекерской конторы JustBe обогатился на 52 тысячи долларов из-за невнимательности оператора.
Болельщик поставил тысячу долларов на экспресс из пяти матчей, одним из которых был повторный поединок Ромы и Барселоны в 1/4 финала Лиги чемпионов. Клиент отдал предпочтение Барселоне, но оператор по ошибке принял ставку на победу Ромы, сообщает ESPN.
Jamaican sportsbook @JustBet_Ja says a guy tried to cancel his 5-leg parlay because he accidentally bet Roma instead of Barcelona. Couldn’t cancel it. Roma beats Barcelona today. Guy turns $1K into $52,624! pic.twitter.com/yyDDJCV5jT— Darren Rovell (@darrenrovell) 11 апреля 2018 г.
В итоге, римляне сенсационно разбили Барселону (3:0) и прошли в полуфинал Лиги чемпионов, а болельщик выиграл 52 624 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Twitter Ромы сошел с ума после третьего гола в ворота Барселоны.
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