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Левандовски показал страшный фингал после матча Лиги чемпионов

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Роберт Левандовски помог Баварии пройти испанскую Севилью в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски получил неприятный удар в лицо в повторном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Севильи (0:0).

На следующий день поляк выложил в Instagram фото со страшным фингалом под глазом, прикрепив ироничниый хештег. 

"Не фол", – написал форвард. 

Напомним, что в пятницу, 15-го апреля, Бавария узнает своего соперника в полуфинале Лиги чемпионов. Мюнхенцы могут встретится с Реалом, Ромой, а также Ливерпулем. Начало жеребьевки – в 13:00 по киевскому времени. 

Смотрите также видео обзор матча Бавария – Севилья

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Бавария, Севилья, Роберт Левандовски
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