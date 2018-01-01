Левандовски показал страшный фингал после матча Лиги чемпионов

Роберт Левандовски помог Баварии пройти испанскую Севилью в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски получил неприятный удар в лицо в повторном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Севильи (0:0).

На следующий день поляк выложил в Instagram фото со страшным фингалом под глазом, прикрепив ироничниый хештег.

"Не фол", – написал форвард.

Напомним, что в пятницу, 15-го апреля, Бавария узнает своего соперника в полуфинале Лиги чемпионов. Мюнхенцы могут встретится с Реалом, Ромой, а также Ливерпулем. Начало жеребьевки – в 13:00 по киевскому времени.

Смотрите также видео обзор матча Бавария – Севилья.

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