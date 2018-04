Легендарный форвард нелепо пошутил про удаление Буффона

Экс-форвард Ливерпуля и мадридского Реала Майкл Оуэн не совсем удачно пошутил про удаление Джанлуиджи Буффона в дополнительное время четвертьфинального матча Лиги чемпионов, где Ювентус забил три мяча в ворота команды Зинедина Зидана, однако не сумел пройти в полуфинал.

"Неприятно наблюдать, как легенда уходит вот таким образом.

Буффон потерял голову, не так ли? Но если какое-либо утешение и существует, то, по крайней мере, он не пропустит следующий матч из-за красной" – сказал Оуэн в послематчевой студии телеканала BT Sport, не сдерживая смеха.

Рио Фердинард также позволил себе улыбнуться, а вот Стивен Джеррард видимо не оценил шутку бывшего партнера по Ливерпулю.

You could have Frank Lampard as a pundit for the Real Madrid vs Juventus game but you get Michael Owen and he comes up with this. pic.twitter.com/eFVSzHguc5