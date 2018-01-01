Легендарный форвард нелепо пошутил про удаление Буффона
Экс-форвард Ливерпуля и мадридского Реала Майкл Оуэн не совсем удачно пошутил про удаление Джанлуиджи Буффона в дополнительное время четвертьфинального матча Лиги чемпионов, где Ювентус забил три мяча в ворота команды Зинедина Зидана, однако не сумел пройти в полуфинал.
"Неприятно наблюдать, как легенда уходит вот таким образом.
Буффон потерял голову, не так ли? Но если какое-либо утешение и существует, то, по крайней мере, он не пропустит следующий матч из-за красной" – сказал Оуэн в послематчевой студии телеканала BT Sport, не сдерживая смеха.
Рио Фердинард также позволил себе улыбнуться, а вот Стивен Джеррард видимо не оценил шутку бывшего партнера по Ливерпулю.
You could have Frank Lampard as a pundit for the Real Madrid vs Juventus game but you get Michael Owen and he comes up with this. pic.twitter.com/eFVSzHguc5— Sam (@AzpilicuetaFC) 11 апреля 2018 г.
Напомним, что судья матча Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Ювентуса уже в компенсированное время, а также показал Джанлуиджи Буффону прямую красную карточку за "эмоции", которые не сдерживал итальянец.
После матча Буффон заявил, что у главного арбитра мусорная корзина вместо сердца. Также Зинедин Зидан выразил мнение, что Буффон не заслужил красную карточку.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил