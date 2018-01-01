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Легендарный форвард нелепо пошутил про удаление Буффона

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Майкл Оуэн решил подбодрить Джанлуиджи Буффона после удаления в 1/4 Лиги чемпионов.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Экс-форвард Ливерпуля и мадридского Реала Майкл Оуэн не совсем удачно пошутил про удаление Джанлуиджи Буффона в дополнительное время четвертьфинального матча Лиги чемпионов, где Ювентус забил три мяча в ворота команды Зинедина Зидана, однако не сумел пройти в полуфинал.

"Неприятно наблюдать, как легенда уходит вот таким образом.

Буффон потерял голову, не так ли? Но если какое-либо утешение и существует, то, по крайней мере, он не пропустит следующий матч из-за красной" – сказал Оуэн в послематчевой студии телеканала BT Sport, не сдерживая смеха. 

Рио Фердинард также позволил себе улыбнуться, а вот Стивен Джеррард видимо не оценил шутку бывшего партнера по Ливерпулю.

Напомним, что судья матча Майкл Оливер поставил пенальти в ворота Ювентуса уже в компенсированное время, а также показал Джанлуиджи Буффону прямую красную карточку за "эмоции", которые не сдерживал итальянец.  

После матча Буффон заявил, что у главного арбитра мусорная корзина вместо сердца. Также Зинедин Зидан выразил мнение, что Буффон не заслужил красную карточку. 

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Теги: футбол, Майкл Оуэн, Джанлуиджи Буффон, Реал, Ювентус, Лига Чемпионов
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