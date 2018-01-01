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Читатели iSport.ua считают, что рефери "убил" Ювентус в матче с Реалом

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Большинство читателей нашего сайта считают, что Майкл Оливер принял ошибочное решение в ответном матче Реал – Ювентус.
Майкл Оливер и футболисты Ювентуса
Майкл Оливер и футболисты Ювентуса
Getty Images

В начале дня iSport.ua опубликовал опрос, в котором наша редакция поинтересовалась у читателей, правильно ли Майкл Оливер назначил пенальти на последней минуте ответного поединка 1/4 финала ЛЧ Реал – Ювентус.

Практически половина из проголосовавших (45%) считают, что рефери ошибся, отобрав у туринцев путевку в полуфинал турнира. Еще 36% читателей увидели в этом моменте нарушение правил, а 19% – не поняли красную карточку, показанную Джанлуиджи Буффону.

Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что у Майкла Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Джорджо Кьеллини, в свою очередь, намекнул на подкуп арбитра со стороны Реала.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ювентус, Реал Мадрид, Майкл Оливер, опрос
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