Болельщики Ливерпуля потроллили Коутиньо

Коутиньо перешел в Барселону ради Лиги чемпионов.

Фанаты Ливерпуля решили подколоть полузащитника Барселоны Коутиньо, который зимой перешел в каталонский клуб из Ливерпуля ради Лиги чемпионов.

Напомним, Барселона вылетела из четвертьфинала ЛЧ, а Ливерпуль прошел в 1/2 финала.

По мнению некоторых, теперь ради трофеев Коутиньо перейдет обратно в Ливерпуль.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!