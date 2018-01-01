Болельщики Ливерпуля потроллили Коутиньо
Коутиньо перешел в Барселону ради Лиги чемпионов.
Фанаты Ливерпуля решили подколоть полузащитника Барселоны Коутиньо, который зимой перешел в каталонский клуб из Ливерпуля ради Лиги чемпионов.
Напомним, Барселона вылетела из четвертьфинала ЛЧ, а Ливерпуль прошел в 1/2 финала.
По мнению некоторых, теперь ради трофеев Коутиньо перейдет обратно в Ливерпуль.
Coutinho right now 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/N8mXqTAW2h— Duece #YNWA96 (@KestonSmith1) 10 апреля 2018 г.
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