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Болельщики Ливерпуля потроллили Коутиньо

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Коутиньо перешел в Барселону ради Лиги чемпионов.
Коутиньо
Коутиньо
instagram.com/phil.coutinho

Фанаты Ливерпуля решили подколоть полузащитника Барселоны Коутиньо, который зимой перешел в каталонский клуб из Ливерпуля ради Лиги чемпионов. 

Напомним, Барселона вылетела из четвертьфинала ЛЧ, а Ливерпуль прошел в 1/2 финала.

По мнению некоторых, теперь ради трофеев Коутиньо перейдет обратно в Ливерпуль. 

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Теги: Коутиньо, Ливерпуль, Барселона, Лига чемпионов
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