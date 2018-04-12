Видаль во время матча Баварии смотрел поединок Реал – Ювентус

Чилиец остался недоволен развязкой отчетного матча 1/4 финала ЛЧ Реал – Ювентус.

Экс-игрок Ювентуса Артуро Видаль, который ныне защищает цвета Баварии, смотрел ответный матч своей команды против Севильи с трибун Альянц Арены, поскольку не до конца восстановился от травмы.

Параллельно с телефона полузащитник внимательно следил за развитием событий в игре Ювентуса и Реала. Футболист переживал за бывший клуб и радовался их камбэку, однако развязка поединка его сильно расстроила.

Not even Artuto Vidal could resist watching Real Madrid - Juventus while in the stands during Bayern Munich’s game.



Here’s his frustrated reaction to Cristiano Ronaldo’s penalty. 😤 pic.twitter.com/QoECRbFVCV — Kick Off (@KickOffMagazine) April 12, 2018

Напомним, "старая синьора" сумела отыграть на Сантьяго Бернабеу три мяча, однако арбитр указал на одиннадцатиметровую точку на последней минуте встречи. Наказание идеально исполнил Криштиану Роналду.

После поединка Джанлуиджи Буффон заявил, что у Майкла Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Джорджо Кьеллини, в свою очередь, намекнул на подкуп арбитра со стороны Реала.

Ранее редакция iSport.ua опубликовала опрос, где предложила своим читателям ответить на вопрос, прав ли судья.

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