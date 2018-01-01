Президент Ромы заплатил штраф за купание в римском фонтане после победы над Барселоной

Джеймс Паллотта за нарушение общественного порядка заплатил 450 евро.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Рома совершила грандиозный камбэк и вырвала у Барселоны путевку в полуфинал турнира. После поединка президент римского клуба Джеймс Паллотта искупался в фонтане в окружении фанатов.

Читай также: Клопп подумал, что камбэк Ромы – это шутка

За этот поступок Паллотта принес извинения мэру Рима Вирджинии Раджи и заплатил штраф в размере 450 евро.

“Спасибо мэру города за заслуженный штраф. Я был на эмоциях после матча, но я не хочу поощрять желание людей прыгать в фонтаны, если только они не хотят выделить деньги на их ремонт“, - приводит слова Паллотты Washington Post.

Читай также: Песни, танцы, обливания: как игроки Ромы отпраздновали победу над Барселоной

“Мы переговорили с Джеймсом и он принес извинения за свой поступок, совершенный на радостях. Он понимает, что подает пример другим, и понимает, что необходимо заплатить штраф“, - заявила Раджи.

Отмечается, что Паллотта пожертвует 230 тысяч евро на восстановление фонтана перед Пантеоном.

Ранее сообщалось, что английским футболистам грозят огромные штрафы за уклонение от уплаты налогов.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.