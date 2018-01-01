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Рамос может пропустить полуфинал Лиги чемпионов

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Испанцу грозит дисквалификация еще на один матч.
Серхио Рамос во время матча Реал - Ювентус
Серхио Рамос во время матча Реал - Ювентус
AS

УЕФА может продолжить дисквалификацию капитана мадридского Реала Серхио Рамоса еще на один матч, сообщает AS.

Рамос спустился в подтрибунное помещение в концовке матча с Ювентусом, тем самым нарушив регламент. Согласно правилам, дисквалифицированный игрок имел право следить за игрой только с трибун.

Напомним, Реал вышел в полуфинал ЛЧ по итогам двух матчей с Ювентусом - 0:3, 1:3.

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Теги: Серхио Рамос, УЕФА, Реал Мадрид, Ювентус, дисквалификация
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