УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели
УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На звание лучшего игрока ответных матчей четвертьфинала претендуют форвард Ювентуса Марио Манджукич, оформивший дубль в ворота Реала; полузащитник Баварии Арьен Роббен; нападающий Ромы Эдин Джеко, который забил гол в ворота Барселоны; нападающий Ливерпуля Садио Мане.
Напомним, в полуфинал Лиги чемпионов прошли Реал, Бавария, Ливерпуль и Рома.
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