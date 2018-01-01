Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

Комментариев: 0
УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Марио Манджукич
Марио Манджукич
twitter.com/UEFAcom

На звание лучшего игрока ответных матчей четвертьфинала претендуют форвард Ювентуса Марио Манджукич, оформивший дубль в ворота Реала; полузащитник Баварии Арьен Роббен; нападающий Ромы Эдин Джеко, который забил гол в ворота Барселоны; нападающий Ливерпуля Садио Мане. 

Напомним, в полуфинал Лиги чемпионов прошли Реал, Бавария, Ливерпуль и Рома. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

 
Поделись:
Теги: Лига чемпионов, УЕФА, Марио Манджукич, Арьен Роббен, Садио Мане, Эдин Джеко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь