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Звезда Баварии во время матча сидел на трибуне и с телефона следил за Ювентусом

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Артуро Видаль искренне болел за свою бывшую команду.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Мюнхенская Бавария сыграла в нулевую ничью с Севильей в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов и без проблем вышла в полуфинал турнира.

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Полузащитник немецкого гранда Артуро Видаль не полностью восстановился после травмы и смотрел матч своей команды с трибуны. Параллельно чилиец через телефон следил за развитием событий в параллельном матче 1/4 ЛЧ между Реалом и Ювентусом. Видаль болел за туринцев, в составе которых он играл с 2011 по 2015 год.

Артуро Видаль смотрит матч Реал - Ювентус
Артуро Видаль смотрит матч Реал - Ювентус
twitter.com/HomeBayern___

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Финальные минуты поединка на Сантьяго Бернабеу футболист досматривал на ноутбуке и очень расстроился пенальти, который успешно реализовал Криштиану Роналду, лишив Ювентус шанса на выход в полуфинал.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов приобрести у Баварии полузащитника Артуро Видаля за 60 миллионов долларов.

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Теги: Артуро Видаль, Бавария, Лига Чемпионов, Ювентус
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