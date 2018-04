Звезда Баварии во время матча сидел на трибуне и с телефона следил за Ювентусом

Мюнхенская Бавария сыграла в нулевую ничью с Севильей в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов и без проблем вышла в полуфинал турнира.

Полузащитник немецкого гранда Артуро Видаль не полностью восстановился после травмы и смотрел матч своей команды с трибуны. Параллельно чилиец через телефон следил за развитием событий в параллельном матче 1/4 ЛЧ между Реалом и Ювентусом. Видаль болел за туринцев, в составе которых он играл с 2011 по 2015 год.

Финальные минуты поединка на Сантьяго Бернабеу футболист досматривал на ноутбуке и очень расстроился пенальти, который успешно реализовал Криштиану Роналду, лишив Ювентус шанса на выход в полуфинал.

Not even Artuto Vidal could resist watching Real Madrid - Juventus while in the stands during Bayern Munich’s game.



Here’s his frustrated reaction to Cristiano Ronaldo’s penalty. 😤 pic.twitter.com/QoECRbFVCV