Реал – Ювентус: рекорды, которые покорились "галактикос" благодаря победе в 1/4 финала

11 апреля мадридский Реал в драматичном матче вырвал путевк.

Криштиану Роналду забил решающий пенальти в матче с Ювентусом twitter.com/UEFAcom_ru

11 апреля мадридский Реал в драматичном матче вырвал путевку в полуфинал Лиги чемпионов. На последней добавленной минуте судья назначил пенальти в ворота Ювентуса и удалил Джанлуиджи Буффона за споры. Матч завершился со счетом 1:3 (4:3).

В нынешней Лиге чемпионов мадридцы смогли установить сразу несколько рекордов.

Реал вышел в полуфинал Лиги чемпионов 8-й сезон подряд. Это является рекордом турнира.

Криштиану Роналду забил 120 голов в ЛЧ. Только 9 клубов в истории турнира забили больше.

Португалец забивал в каждом матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Пенальти в ворота Ювентуса стал 11-м для Криштиану и он обновил свой же рекорд.

Также Роналду стал первым игроком, забившим 10 мячей в ЛЧ одной команде - Ювентусу.

Ранее сообщалось, что Матч с Реалом стал лучшим для Буффона в Лиге чемпионов.

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