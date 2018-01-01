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Матч с Реалом стал лучшим для Буффона в Лиге чемпионов

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Ответный матч против Реала в 1/4 финала Лиги чемпионов стал лучшим для голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона в нынешней Лиге чемпионов по статистическим данным. По информации In.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
twitter.com/UEFAcom_ru

Ответный матч против Реала в 1/4 финала Лиги чемпионов стал лучшим для голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона в нынешней Лиге чемпионов по статистическим данным. По информации Instat, Буффон совершил 5 сэйвов на Сантьяго Бернабеу. До этого матча у итальянца было 8 сэйвов в 8 встречах.

Напомним, Напомним, Реал в драматичном матче вырвал путевку в полуфинал Лиги чемпионов. На последней добавленной минуте судья назначил пенальти в ворота Ювентуса и удалил Джанлуиджи Буффона за споры. Матч завершился со счетом 1:3 (4:3).

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Реал, Лига Чемпионов
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