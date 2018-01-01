Аллегри раскрыл, что Буффон сказал арбитру перед удалением

Наставник Ювентуса не захотел обсуждать решение арбитра.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал исход ответного матча с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, "сливочные" в драматичном матче вырвали путевку в полуфинал Лиги чемпионов. На последней компенсированной минуте судья назначил пенальти в ворота туринцев и удалил Джанлуиджи Буффона за споры. Матч завершился со счетом 1:3 (4:3).

"Я не хочу обсуждать решение судьи. Мне жаль парней, которые хорошо играли в Турине в течение первых 60 минут и не забили те голы, которые забили сегодня. Этот пенальти – обратная ситуация той, которая была с Куадрадо в первом матче. Тогда я сказал, что тот момент может решить исход противостояния.

Мы заслужили как минимум дополнительное время. У нас было две замены, и они могли дать толчок в дополнительные полчаса.

Что Буффон сказал арбитру? Что пенальти не было", – передает слова Массимилиано Аллегри Football Italia.

Ранее наставник Реала Зинедин Зидан выразил мнение, что Буффон не заслужил красную карточку.

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