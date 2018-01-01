Бенатиа поклялся, что не нарушал правила на Васкесе

Игрок Ювентуса назвал абсурдом назначение пенальти на последней минуте ответного матча с Реалом.

Мехди Бенатиа в борьбе за мяч с Криштиану Роналду Getty Images

Защитник туринского Ювентуса Мехди Бенатиа прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

"Клянусь вам, я не толкал его. Он упал, потому что у него больше не оставалось вариантов. Назначать пенальти в такой ситуации на 93-й минуте – это абсурд. Бавария столкнулась с этим год назад, что тут поделать?", – приводит слова марокканца Football Italia.

Напомним, "старая синьора" сумела отыграть на Сантьяго Бернабеу три мяча, однако арбитр указал на одиннадцатиметровую точку на последней минуте встречи. Наказание идеально исполнил Криштиану Роналду.

После поединка Джанлуиджи Буффон заявил, что у Майкла Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Джорджо Кьеллини, в свою очередь, намекнул на подкуп арбитра со стороны Реала.

Ранее редакция iSport.ua опубликовала опрос, где предложила своим читателям ответить на вопрос, прав ли судья.

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