Настоящие мужчины: Роналду и Буффон обнялись в микст-зоне после матча ЛЧ
После невероятного ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Реал на последней минуте вырвал у Ювентуса путевку в следующий раунд, форвард “сливочных“ Криштиану Роналду оказал поддержку голкиперу туринцев Джанлуиджи Буффону.
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Легендарный итальянец уже находился в микст-зоне и давал интервью журналистам, и в этот момент мимо проходил португалец. Роналду остановился и обратился к Буффону - они обнялись и форвард что-то сказал вратарю. После этого они поцеловались и разошлись.
Il fantastico abbraccio tra Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo in mixed zone 🎙 al termine di Real Madrid-Juventus 👏🏻 #UCL #RMJuve #SpazioJ— SpazioJ (@Spazio_J) 11 апреля 2018 г.
(Video di @nicolafrega) pic.twitter.com/LKtEbqUHJV
Напомним, нападающий Реала Криштиану Роналду высказался относительно пенальти.
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