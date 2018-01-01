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Настоящие мужчины: Роналду и Буффон обнялись в микст-зоне после матча ЛЧ

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Криштиану Роналду подошел к Джанлуиджи Буффону в то время, когда итальянец давал интервью.
Криштиану Роналду и Джанлуиджи Буффон
Криштиану Роналду и Джанлуиджи Буффон
Getty Images

После невероятного ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Реал на последней минуте вырвал у Ювентуса путевку в следующий раунд, форвард “сливочных“ Криштиану Роналду оказал поддержку голкиперу туринцев Джанлуиджи Буффону.

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Легендарный итальянец уже находился в микст-зоне и давал интервью журналистам, и в этот момент мимо проходил португалец. Роналду остановился и обратился к Буффону - они обнялись и форвард что-то сказал вратарю. После этого они поцеловались и разошлись.

Напомним, нападающий Реала Криштиану Роналду высказался относительно пенальти.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол, видео
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