Зидан: Буффон не заслужил красную карточку

Зидан высказал мнение насчет удаления Джанлуиджи Буффона в конце матча Реал - Ювентус.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал решение судьи, которое решило исход встречи с Ювентусом (1:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, "сливочные" в драматичном матче вырвали путевку в полуфинал Лиги чемпионов. На последней добавленной минуте судья назначил пенальти в ворота туринцев и удалил Джанлуиджи Буффона за споры.

"Не думаю, что Буффон заслужил красную карточку. Но уже ничего изменить нельзя. Этот эпизод не отменяет всего того, что он добился за свою карьеру. Это большой футболист, и он будет таковым всегда. Надеюсь, что он будет играть и в следующем году, и это его не последний матч в карьере", – сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что у Майкла Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Джорджо Кьеллини, в свою очередь, намекнул на подкуп арбитра со стороны Реала.

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