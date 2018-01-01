Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан: Буффон не заслужил красную карточку

Комментариев: 0
Зидан высказал мнение насчет удаления Джанлуиджи Буффона в конце матча Реал - Ювентус.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
twitter.com/UEFAcom_ru

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал решение судьи, которое решило исход встречи с Ювентусом (1:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, "сливочные" в драматичном матче вырвали путевку в полуфинал Лиги чемпионов. На последней добавленной минуте судья назначил пенальти в ворота туринцев и удалил Джанлуиджи Буффона за споры.

"Не думаю, что Буффон заслужил красную карточку. Но уже ничего изменить нельзя. Этот эпизод не отменяет всего того, что он добился за свою карьеру. Это большой футболист, и он будет таковым всегда. Надеюсь, что он будет играть и в следующем году, и это его не последний матч в карьере", – сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции. 

Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что у Майкла Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Джорджо Кьеллини, в свою очередь, намекнул на подкуп арбитра со стороны Реала.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь