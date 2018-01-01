Спорное решение судьи в Мадриде: прав ли рефери?

Майкл Оливер принял неоднозначное решение на последних секундах ответного четвертьфинального матча между Реалом и Ювентусом.

Реал Мардид сумел пройти Ювентус в четвертьфинале Лиги чемпионов благодаря спорному решению судьи Майкла Оливера.

Напомним, "старая синьора" сумела отыграть на Сантьяго Бернабеу три мяча, однако арбитр назначил пенальти на последней минуте встречи, который идеально реализовал Криштиану Роналду.

Редакция iSport.ua решила поинтересоваться у читателей, правильное ли решение принял рефери?

Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что у Майкла Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Джорджо Кьеллини, в свою очередь, намекнул на подкуп арбитра со стороны Реала.

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