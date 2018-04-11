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Кьеллини намекнул на подкуп судьи со стороны Реала

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Рефери матча Реал – Ювентус принял роковое решение для итальянского клуба на последних секундах поединка.
Джорджо Кьеллини в матче с мадридским Реалом
Джорджо Кьеллини в матче с мадридским Реалом
Getty Images

Реал Мардид сумел пройти Ювентус в четвертьфинале Лиги чемпионов благодаря спорному решению судьи Майкла Оливера.

Напомним, "старая синьора" сумела отыграть на Сантьяго Бернабеу три мяча, однако арбитр назначил пенальти на последней минуте встречи, который идеально реализовал Криштиану Роналду.

Защитник итальянского клуба Джорджо Кьеллини после назначения одиннадцатиметрового удара в ворота туринцев активно жестикулировал в сторону игроков "сливочных", намекая на взятку рефери.

Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что у Майкла Оливера в груди не сердце, а мусорный бак.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ювентус, Реал Мадрид, Джорджо Кьеллини
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