На стадионе Реала произошла стычка между испанскими и итальянскими журналистами

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионом между Реалом и Ювентусом получился весьма драматичным.

Туринцы практически совершили камбэк, забив 3 гола в ворота мадридцев, однако на последней добавленной минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти в ворота Ювентуса. Благодаря этому Реал вырвал путевку в полуфинал еврокубкового турнира.

После этого на Сантьяго Бернабеу произошла стычка между представителями итальянских и испанских спортивных медиа. Конфликт был настолько серьезным, что службе безопасности стадиона пришлось выставить всех журналистов из пресс-зоны, сообщил на своей страничке в Twitter корреспондент AP Роб Харрис со ссылкой на комментатора Даррена Флетчера.

British broadcaster BT says media thrown out of Bernabéu press box after Italian & Spanish media argued