На стадионе Реала произошла стычка между испанскими и итальянскими журналистами
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионом между Реалом и Ювентусом получился весьма драматичным.
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Туринцы практически совершили камбэк, забив 3 гола в ворота мадридцев, однако на последней добавленной минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти в ворота Ювентуса. Благодаря этому Реал вырвал путевку в полуфинал еврокубкового турнира.
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После этого на Сантьяго Бернабеу произошла стычка между представителями итальянских и испанских спортивных медиа. Конфликт был настолько серьезным, что службе безопасности стадиона пришлось выставить всех журналистов из пресс-зоны, сообщил на своей страничке в Twitter корреспондент AP Роб Харрис со ссылкой на комментатора Даррена Флетчера.
British broadcaster BT says media thrown out of Bernabéu press box after Italian & Spanish media argued— Rob Harris (@RobHarris) 11 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что свое мнение о спорном пенальти высказал его автор Криштиану Роналду.
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