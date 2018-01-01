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На стадионе Реала произошла стычка между испанскими и итальянскими журналистами

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Спортивные журналисты поссорились после финального свистка.
Испанские и итальянские журналисты поссорились после матча ЛЧ
Испанские и итальянские журналисты поссорились после матча ЛЧ
Getty Images

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионом между Реалом и Ювентусом получился весьма драматичным.

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Туринцы практически совершили камбэк, забив 3 гола в ворота мадридцев, однако на последней добавленной минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти в ворота Ювентуса. Благодаря этому Реал вырвал путевку в полуфинал еврокубкового турнира.

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После этого на Сантьяго Бернабеу произошла стычка между представителями итальянских и испанских спортивных медиа. Конфликт был настолько серьезным, что службе безопасности стадиона пришлось выставить всех журналистов из пресс-зоны, сообщил на своей страничке в Twitter корреспондент AP Роб Харрис со ссылкой на комментатора Даррена Флетчера.

Ранее сообщалось, что свое мнение о спорном пенальти высказал его автор Криштиану Роналду.

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Теги: Реал, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол, вне игры
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