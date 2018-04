Роналду обновил собственный рекорд Лиги чемпионов

Мадридский Реал в драматичном матче против Ювентуса сумел вырвать путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

Решающий для “сливочных“ гол с пенальти забил лидер команды Криштиану Роналду в дополнительное время. Благодаря этому португалец обновил собственный рекорд и стал первым игроком в истории, который сумел забить в 11 матчах ЛЧ подряд.

RONALDO DOES IT AGAIN...



After that PK, CR7 now...



- is the 1st player in UCL history to score in 11 straight games (17 goals)

- has 120 UCL goals

- recorded his 10th career goal vs Juventus, most by any player vs a single UCL opponent. Has scored in all 7 games vs Juventus