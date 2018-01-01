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Роналду обновил собственный рекорд Лиги чемпионов

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Криштиану Роналду забил голы в ворота соперников в 11 матчах подряд.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Мадридский Реал в драматичном матче против Ювентуса сумел вырвать путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

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Решающий для “сливочных“ гол с пенальти забил лидер команды Криштиану Роналду в дополнительное время. Благодаря этому португалец обновил собственный рекорд и стал первым игроком в истории, который сумел забить в 11 матчах ЛЧ подряд.

Напомним, в первом матче с Ювентусом форвард Реала Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов, побив рекорд экс-форварда Манчестер Юнайтед Руда ван Нистелроя (9 матчей).

Смотри также видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Реал Мадрид - Ювентус.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, Лига Чемпионов, футбол, рекорд
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