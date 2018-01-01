Роналду высказал свое мнение о спорном пенальти

Криштиану Роналду не понимает протестов игроков Ювентуса.

Нападающий Реала Криштиану Роналду поделился мыслями о спорном моменте с назначением пенальти в концовке матча с Ювентусом.

"Я не понимаю, почему они протестуют. На Лукасе сфолили сзади, не случись там пенальти, был бы гол.

Пульс в тот момент повысился, но я успокоился. Понимал, что это решающий момент.

Нам пришлось помучаться сегодня, но это поможет нам и станет уроком. В футболе никогда ничего не решено, нужно биться до конца", – сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что Реал в драматичном матче вырвал путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

После матча голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон обрушился с критикой на арбитра Майкла Оливера. Главная претензия к рефери - в добавленное время английский судья назначил пенальти в ворота туринской команды, который реализовал Криштиану Роналду.