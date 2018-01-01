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Зидан: Мне сказали, что пенальти был

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Наставник Реала Зинедин Зидан отказался после матча говорить о самом спорном эпизоде матча.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан на пресс-конференции после матча без особого желания прокомментировал назначение 11-метрового в ворота Ювентуса.

"Я не видел этот эпизод, но мне сказали, что 11-метровый был. Судья назначил, решение уже не изменить. Думаю, пенальти был. Мы вышли в полуфинал, и я бы предпочел говорить об игре", – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Реал в драматичном матче вырвал путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

После матча голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон обрушился с критикой на арбитра Майкла Оливера. Главная претензия к рефери - в добавленное время английский судья назначил пенальти в ворота туринской команды, который реализовал Криштиану Роналду.

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Теги: Ювентус, Реал, Лига Чемпионов, Зинедин Зидан
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