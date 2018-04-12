Буффон: У судьи в груди не сердце, а мусорный бак

Ювентус заслужил минимум дополнительное время, считает Буффон.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон обрушился с критикой на арбитра Майкла Оливера по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала.

Главная претензия к рефери - в добавленное время английский судья назначил пенальти в ворота туринской команды, который реализовал Криштиану Роналду.

"Это и на 10 процентов не пенальти. Я знаю, что арбитр видел, момент был неясный. Сомнительный момент на 93-й минуте, когда в первом матче у нас был очевидный пенальти, нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент.

Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом.

У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды.

Реал заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, для меня всегда было честью играть против этого клуба, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время", – сказал Буффон.

Ранее сообщалось, что Реал в драматичном матче вырвал путевку в полуфинал Лиги чемпионов.