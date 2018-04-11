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Бавария – Севилья 0:0 обзор матча Лиги чемпионов

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Бавария прошла Севилью на пути к полуфиналу Лиги чемпионов.
Бавария прошла Севилью на пути к полуфиналу Лиги чемпионов
Бавария прошла Севилью на пути к полуфиналу Лиги чемпионов
Getty Images

Мюнхенская Бавария расписала нулевую ничью с Севильей в повторном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и прошла в полуфинал.

Бавария – Севилья 0:0

Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Рафинья (Зюле, 87) – Мартинес – Роббен, Родригес, Мюллер, Рибери (Алькантара, 71) – Левандовски (Вагнер, 77).

Севилья: Сория – Навас, Меркадо,Лангле, Эскудеро – Банега, Нзонзи – Корреа, Васкес (Нолито, 81), Сарабия (Рамирес, 70) – Бен-Йедер (Муриэль, 65).

Предупреждения: Вагнер – Меркадо, Нзонзи, Банега.

Удаление: Корреа.

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Теги: футбол, Бавария, Севилья, Лига Чемпионов
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