Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал Мадрид – Ювентус 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 2
Туринский Ювентус отыграл три мяча на Сантьяго Бернабеу, однако пропустил в концовке с пенальти.
Реал прошел в полуфинал, уступив Ювентусу
Реал прошел в полуфинал, уступив Ювентусу
Getty Images

Мадридский Реал уступил на своем поле Ювентусу (1:3), но прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

Реал – Ювентус 1:3 (первый матч – 3:0)

Голы: Роналду, 90+7 (с пенальти) – Манджукич, 2, 37, Матюиди, 61.

Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело – Модрич (Ковачич, 75), Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Иско – Бэйл (Асенсио, 46), Роналду.

Ювентус: Буффон – Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матюиди – Дуглас Коста, Игуаин (Щесны, 90+6), Манджукич.

Предупреждения: Карвахаль, Марсело, Роналду – Пьянич, Манджукич, Лихтштайнер, Алекс Сандро, Дуглас Коста, Бенатья.

Удаление: Буффон, 90+4 (прямая красная карточка).

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемпионов, Реал, Ювентус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  12.04.2018, 01:25
Оценка:  0
гость
пенальти и близко не было....судья заряженый сучара.......
гость  (аноним)  12.04.2018, 01:20
Оценка:  0
гость
Слили Юве....уроды
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь