Реал Мадрид – Ювентус 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Туринский Ювентус отыграл три мяча на Сантьяго Бернабеу, однако пропустил в концовке с пенальти.

Реал прошел в полуфинал, уступив Ювентусу Getty Images

Мадридский Реал уступил на своем поле Ювентусу (1:3), но прошел в полуфинал Лиги чемпионов. Реал – Ювентус 1:3 (первый матч – 3:0) Голы: Роналду, 90+7 (с пенальти) – Манджукич, 2, 37, Матюиди, 61. Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело – Модрич (Ковачич, 75), Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Иско – Бэйл (Асенсио, 46), Роналду. Ювентус: Буффон – Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матюиди – Дуглас Коста, Игуаин (Щесны, 90+6), Манджукич. Предупреждения: Карвахаль, Марсело, Роналду – Пьянич, Манджукич, Лихтштайнер, Алекс Сандро, Дуглас Коста, Бенатья. Удаление: Буффон, 90+4 (прямая красная карточка).

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