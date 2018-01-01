Реал в драматичном матче вырвал путевку в полуфинал Лиги чемпионов

Ювентус почти сотворил чудо, но пропустил на последней добавленной минуте.

Реал проиграл Ювентусу, но все равно вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Вчерашний подвиг Ромы против Барселоны вдохновил Ювентус – поражение в три гола в первом матче еще ничего не значит. К перерыву чемпион Италии вел в Мадриде со счетом 2:0 – оба гола провел Марио Манджукич.

На 2-й минуте Сами Хедира подбежал к краю штрафной мадридцев и сделал подачу на дальнюю штангу, где без опеки и оказался Марио, точно пробивший в угол ворот, а на 37-й минуте хорватский нападающий оформил дубль после навеса Штефана Лихтштайнера.

У Реала было достаточно моментов, чтобы забить. Чуть неточно бил Гарет Бэйл, Иско отправил мяч в ворота, но из офсайда, и не реализовал выход один на один, а Рафаэль Варан попал в перекладину.

Во втором тайме хозяев подвел Кейлор Навас. Вратарь выпустил мяч после несложного навеса с правого фланга, и Блез Матюиди забил в пустые ворота.

Счет 3:0 держался до последней добавленной минуты, когда Мехди Бенатиа в штрафной нарушил правила против Лукаса Васкеса. Джиджи Буффон за крики на арбитра получил красную карточку, а Войцех Щесны не отбил пенальти в исполнении Криштиану Роналду.

Напомним, первый матч в Турине завершился со счетом 3:0 в пользу “сливочных“. Таким образом, Реал отправляется в полуфинал турнира, а Ювентус завершает свое выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Реал – Ювентус 1:3 (первый матч – 3:0)

Голы: Роналду, 90+7 (с пенальти) – Манджукич, 2, 37, Матюиди, 61.

Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело – Модрич (Ковачич, 75), Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Иско – Бэйл (Асенсио, 46), Роналду.

Ювентус: Буффон – Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матюиди – Дуглас Коста, Игуаин (Щесны, 90+6), Манджукич.

Предупреждения: Карвахаль, Марсело, Роналду – Пьянич, Манджукич, Лихтштайнер, Алекс Сандро, Дуглас Коста, Бенатья.

Удаление: Буффон, 90+4 (прямая красная карточка).

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