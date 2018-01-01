Бавария спокойно вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Удержав свои ворота в неприкосновенности, Бавария прошла Севилью.

Мюнхенская Бавария без нервов и неприятностей пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Глядя на другие матчи, матч в Мюнхене прошел буднично и скучно.

Обе команды достаточно осторожно сыграли, хотя и создали несколько неплохих моментов. Больше шансов было у Баварии, которая владела преимуществом и, по большому счету, контролировала ход игры.

Впрочем, 100% моментов в матче было не так много – в первом тайме хороший удар на 38-й минуте удался Рибери, который пробил по центру и вратарь спас.

Севилья ответила моментами в начале второго тайма. Сперва после подачи Банеги со штрафного Корреа в борьбе с Боатенгом великолепно пробил головой, но попал в перекладину. А спустя минуту Банега сильно пробил рядом со штангой.

Бавария ответила несколькими потенциально опасными прострелами и подачами на дальнюю штангу, но в целом, спокойно и уверенно довела матч до нужного результата.

Бавария – Севилья 0:0

Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Рафинья (Зюле, 87) – Мартинес – Роббен, Родригес, Мюллер, Рибери (Алькантара, 71) – Левандовски (Вагнер, 77)

Севилья: Сория – Навас, Меркадо,Лангле, Эскудеро – Банега, Нзонзи – Корреа, Васкес (Нолито, 81), Сарабия (Рамирес, 70) – Бен-Йедер (Муриэль, 65)

Предупреждения: Вагнер – Меркадо, Нзонзи, Банега

Удаление: Корреа