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Клопп подумал, что камбэк Ромы – это шутка

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Наставник Ливерпуля не смотрел матч и не поверил, что Барселона вылетела из ЛЧ.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
twitter.com/LFC

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не поверил, что Рома разгромила Барселону в ответном матче 1/4 финала (3:0) и принял эту новость за шутку. 

Напомним, Рома проиграла в первом матче со счетом 1:4 на Камп Ноу, но в ответном совершила камбэк – 3:0 – и прошла в полуфинал. Барселона же третий сезон подряд вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

"Я шел по лестнице и тут кто-то мне сказал. Я подумал, что это такая шутка. Не то, чтобы я не уважал Рому – это фантастическая команда. Я знал, что все возможно, но вообще этого не ожидал. Они продали Салаха, после чего вышли в полуфинал – это дорогого стоит", – передает слова Клоппа Sky Italia.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Рома, Барселона, Лига чемпионов
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