Игрок Барселоны может получить золотую медаль, если Ливерпуль выиграет ЛЧ

Филиппе Коутиньо может получить золотую медаль Лиги чемпионов, если Ливерпуль выиграет турнир.

Полузащитник Филиппе Коутиньо, который зимой перешел из Ливерпуля в Барселону, после вылета каталонцев из Лиги чемпионов будет болеть за бывшую команду.

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Как сообщает The Sun, Коутиньо может получить золотую медаль в том случае, если Ливерпуль выиграет еврокубковый турнир. До своего трансфера в состав “сине-гранатовых“ бразилец сыграл 5 матчей в Лиге чемпионов за “красных“ и имеет право на медаль.

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Отметим, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что без Коутиньо его команде было бы достаточно сложно пройти в плей-офф Лиги чемпионов - бразилец забил 5 голов за “красных“ на групповом этапе.

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В соответствии с правилами турнира участники финала получают по 40 медалей - золотые для чемпионов и серебряные для проигравшей команды. Кроме непосредственных участников финальной встречи награды получат те игроки, которых определит руководство клуба.

Ранее сообщалось, что летом 2017 года мадридский Реал мог получить Филиппе Коутиньо и 70 миллионов евро в обмен на Гарета Бэйла.

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