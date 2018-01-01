Игрок Барселоны может получить золотую медаль, если Ливерпуль выиграет ЛЧ
Полузащитник Филиппе Коутиньо, который зимой перешел из Ливерпуля в Барселону, после вылета каталонцев из Лиги чемпионов будет болеть за бывшую команду.
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Как сообщает The Sun, Коутиньо может получить золотую медаль в том случае, если Ливерпуль выиграет еврокубковый турнир. До своего трансфера в состав “сине-гранатовых“ бразилец сыграл 5 матчей в Лиге чемпионов за “красных“ и имеет право на медаль.
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Отметим, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что без Коутиньо его команде было бы достаточно сложно пройти в плей-офф Лиги чемпионов - бразилец забил 5 голов за “красных“ на групповом этапе.
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В соответствии с правилами турнира участники финала получают по 40 медалей - золотые для чемпионов и серебряные для проигравшей команды. Кроме непосредственных участников финальной встречи награды получат те игроки, которых определит руководство клуба.
Ранее сообщалось, что летом 2017 года мадридский Реал мог получить Филиппе Коутиньо и 70 миллионов евро в обмен на Гарета Бэйла.
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