Карабах потроллил Барсу за поражение Роме

Азербайджанцы своеобразно поздравили Рому с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

Азербайджанский Карабах в своем Instagram опубликовал поздравление Ромы с выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Параллельно азербайджанцы потроллили Барселону, которая разгромно проиграла римлянам со счетом 0:3.

"Обыграть нас сложнее, чем победить Барселону. Поздравляем, дорогие друзья", – написали азербайджанцы.

Напомним, Карабах встречался с Ромой на групповом этапе Лиги чемпионов, где Рома добыла две победы с разницей всего в один мяч – 2:1 и 1:0.

Допис, поширений Qarabağ FK (@fkqarabagh) 10 Кві 2018 р. о 2:01 PDT

Ранее сообщалось, что Барселона вылетает из Лиги чемпионов, если Месси не забивает в четвертьфинале.

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