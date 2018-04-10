Карабах потроллил Барсу за поражение Роме
Азербайджанцы своеобразно поздравили Рому с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Азербайджанский Карабах в своем Instagram опубликовал поздравление Ромы с выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Параллельно азербайджанцы потроллили Барселону, которая разгромно проиграла римлянам со счетом 0:3.
"Обыграть нас сложнее, чем победить Барселону. Поздравляем, дорогие друзья", – написали азербайджанцы.
Напомним, Карабах встречался с Ромой на групповом этапе Лиги чемпионов, где Рома добыла две победы с разницей всего в один мяч – 2:1 и 1:0.
Ранее сообщалось, что Барселона вылетает из Лиги чемпионов, если Месси не забивает в четвертьфинале.
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