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Барселона вылетает из Лиги чемпионов, если Месси не забивает в четвертьфинале

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Найден секрет успеха команд, которые встречаются с каталонцами в 1/4 финала.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Барселона уже три сезона подряд прекращает борьбу за трофей Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. К тому же каталонцы вылетают из турнира, когда Лионель Месси не забивает голы.

В нынешнем сезоне аргентинец не сумел отличиться в противостоянии с Ромой (4:1, 3:0), в прошлом году - в матчах с Ювентусом, а в 2016-м - с Атлетико.

Лишь в 2015 году, когда Барселона выиграла Лигу чемпионов, Месси также не забил в четвертьфинале, что стало исключением. Однако до этого такая тенденция продолжалась. 

Напомним, Рома разгромила Барсу (3:0) в ответном матче 1/4 финала и прошла в полуфинал ЛЧ.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Лига чемпионов, Рома
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