Песни, танцы, обливания: как игроки Ромы отпраздновали победу над Барселоной
Итальянская Рома совершила фантастический камбэк, одержав победу над Барселоной со счетом 3:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, благодаря чему “волки“ прошли в полуфинал турнира.
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Игроки Ромы устроили настоящий праздник в раздевалке на Стадио Олимпико. После матча команда пела и танцевала, некоторые игроки плакали от радости, а самый скандальный игрок римского клуба Раджа Наингголан больше всех зажигал во время этой феерии эмоций.
Roma's dressing room celebrations were crashed by the legendary Francesco Totti 🙌— Football on BT Sport (@btsportfootball) 10 апреля 2018 г.
What a comeback. What a night. What a sport. pic.twitter.com/emzlTjRcjX
Поздравить футболистов в подтрибунное помещение пришел и легендарный игрок Ромы Франческо Тотти.
Напомним, президент Ромы Джеймс Паллота на радостях искупался в одном из римских фонтанов в присутствии толпы фанатов клуба.
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