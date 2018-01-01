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Песни, танцы, обливания: как игроки Ромы отпраздновали победу над Барселоной

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Футболисты Ромы не сдерживали эмоций в раздевалке после разгромной победы над Барселоной.
Игроки Ромы весело отпраздновали выход команды в полуфинал ЛЧ
Игроки Ромы весело отпраздновали выход команды в полуфинал ЛЧ
Getty Images

Итальянская Рома совершила фантастический камбэк, одержав победу над Барселоной со счетом 3:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, благодаря чему “волки“ прошли в полуфинал турнира.

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Игроки Ромы устроили настоящий праздник в раздевалке на Стадио Олимпико. После матча команда пела и танцевала, некоторые игроки плакали от радости, а самый скандальный игрок римского клуба Раджа Наингголан больше всех зажигал во время этой феерии эмоций.

Поздравить футболистов в подтрибунное помещение пришел и легендарный игрок Ромы Франческо Тотти.

Напомним, президент Ромы Джеймс Паллота на радостях искупался в одном из римских фонтанов в присутствии толпы фанатов клуба.

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Теги: Рома, Франческо Тотти, Лига Чемпионов, футбол, видео
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