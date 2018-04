Песни, танцы, обливания: как игроки Ромы отпраздновали победу над Барселоной

Итальянская Рома совершила фантастический камбэк, одержав победу над Барселоной со счетом 3:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, благодаря чему “волки“ прошли в полуфинал турнира.

Игроки Ромы устроили настоящий праздник в раздевалке на Стадио Олимпико. После матча команда пела и танцевала, некоторые игроки плакали от радости, а самый скандальный игрок римского клуба Раджа Наингголан больше всех зажигал во время этой феерии эмоций.

Roma's dressing room celebrations were crashed by the legendary Francesco Totti 🙌



What a comeback. What a night. What a sport. pic.twitter.com/emzlTjRcjX